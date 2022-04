Liverpool doit se méfier de Villarreal : "Nous ne ferons pas l'erreur de les sous-estimer"

Les Reds rencontrent le Sous-Marin Jaune ce mercredi en demi-finales de la Ligue des Champions.

En conférence de presse ce mardi, le coach de Liverpool Jurgen Klopp s'est exprimé quant au duel qui attend ses hommes face à Villarreal, tombeur de la Juventus puis du Bayern. "Villarreal est une très bonne équipe, faite pour la Ligue des champions. Leur façon de jouer est vraiment très intelligente."

Et si les précédents adversaires du dernier vainqueur de l'Europa League l'ont peut-être sous-estimé, Klopp se veut clair : "C'est une erreur que nous ne ferons absolument pas."

"J'ai beaucoup de respect pour Unai (Emery), aussi pour les matchs contre la Juve et le Bayern. Obsédé par les détails, il a préparé son équipe à toutes les situations de jeu possibles. C'est un entraîneur de classe mondiale et il se débrouille incroyablement bien à Villarreal." Justement, l'ancien coach d'Arsenal et du PSG avait joué un bien mauvais tour au tacticien allemand lorsque ce dernier avait battu son Liverpool en finale de l'Europa League en 2016. "La défaite en finale d'Europa League a durement frappé, après une très longue saison de 64 matchs. Mais nous ne pouvons pas comparer ce match avec celui de mercredi soir", a conclu Klopp.

Début de réponse ce mercredi, à 21h.