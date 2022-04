Manchester City veut détrôner les "rois" de la Ligue des Champions

Duel de titans à venir en demi-finales de la Ligue des Champions, entre le Real Madrid et Manchester City.

Ce mardi soir (21h), le Manchester City de Kevin De Bruyne devra se frotter au grand Real Madrid, club ayant le plus grand nombre de titres en Ligue des Champions de l'histoire (13).

"Nous avons vu les matchs du Real contre le PSG et Chelsea, donc s'ils sont capables de battre ces deux équipes, cela signifie qu'ils sont l'une des meilleures équipes du monde", a déclaré Bernardo Silva en conférence de presse, dans des propos relayés par le Sun.

Mais le Portugais croit en les chances des Citizens de faire tomber leur futur adversaire : "Nous allons devoir nous battre pour les défaire. Mais il n'y a pas de crainte à avoir. Nous les avons battus il y a deux saisons en huitièmes de finale et nous allons essayer de gagner à nouveau", assure-t-il. "Nous savons qu'ils sont les rois de la Ligue des Champions. Mais nous voulons être les rois - et nous croyons en notre équipe. On apprend avec les erreurs, on apprend avec les expériences. Et c'était encore une très bonne expérience pour nous en Ligue des Champions la saison dernière. Malheureusement, la finale ne s'est pas déroulée comme nous l'avions prévu (défaite contre Chelsea, ndlr). Mais nous essaierons d'y arriver à nouveau cette saison - et cette fois de la gagner."