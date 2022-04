L'Europa Conference League, le dernier espoir de Leicester?

Les Foxes n'ont pas réussi à enchaîner avec une autre bonne saison, du coup l'Europe semble être la bouffée d'oxygène obligatoire du club qui est à un tournant.

Ce jeudi soir, le Leicester de Youri Tielemans et de Timothy Castagne recevra l'AS Roma d'un certain José Mourinho dans le cadre de la demi-finale de l'Europa Conference League. Le moins que l'on puisse dire c'est que les Foxes vont jouer, sur trois matches, leur saison et leur futur européen.

Au classement de la Premier League, c'est morose. Après deux saisons consécutives à la 5ème place finale, les Foxes ont marqué le pas cette année. Actuellement, ils ne sont "que" 10ème à plus de 10 points des places européennes. Il faut cependant relativiser ce classement, qui au regard de la saison n'est pas une surprise.

L'effectif a en effet eu beaucoup de blessés: Fofana, Soyüncu, Castagne, Ndidi, sans compter que Vardy a pratiquement loupé 60% de la saison. Pour un effectif aussi petit, qui a en plus dû jouer sur plusieurs fronts, c'est compliqué et évidemment des points se sont perdus en route. Mais le petit club, champion en 2016, a de l'appétit et la victoire en FA Cup n'a pas non plus aidé les supporters à se rappeler d'où ils viennent. Brendan Rodgers a même souvent été critiqué cette saison, certains demandant même son départ.

Du côté des Belges, si Castagne a voyagé entre le terrain et l'infirmerie, pour Tielemans ce fut compliqué, très compliqué. Il a eu des bonnes périodes, oui, qui correspondent à la présence de Ndidi sur le terrain. Depuis qu'il lui est demandé de jouer en position de 6, c'est difficile pour lui qui préfère largement jouer 20 mètres plus haut sur le terrain. Lui aussi a été pris en grippe par les supporters. La cause? Son refus de prolonger son contrat... et malheureusement pour lui dans la foulée il n'a plus été à son niveau (comme avec les Diables d'ailleurs). Il n'en fallait pas plus pour recevoir un flot de critiques.

Mais ce soir début une série de 2 (ou trois) matches qui pourraient sauver la saison actuelle et prochaine du club. Un titre européen serait une première dans l'histoire du club, mais qualifierait surtout les Foxes pour une prochaine saison sur le grand continent la saison prochaine. Trois matches pour entrer dans l'histoire, tielemans et Castagne savent ce qu'il leur reste à faire.