Brian Priske se méfie de l'Union : "Ne pas jouer de manière trop stéréotypée"

L'Antwerp accueille l'Union Saint-Gilloise ce dimanche (13h30), dans une rencontre d'ores et déjà décisive.

Ce vendredi en conférence de presse, le coach de l'Antwerp Brian Priske a tout d'abord été questionné sur ses choix tactiques dans l'optique de la réception de l'Union Saint-Gilloise. Face à Bruges (défaite 1-0), le Danois avoit décidé d'aligner un 3-5-2. "Il est possible que nous jouions à nouveau avec trois hommes derrière. A Bruges, nous nous sommes adaptés pour construire plus de sécurité. Le Club est très fort offensivement, notamment avec ses ailiers. L'Union joue avec un système similaire. Bien que je préfère être un entraîneur qui joue avec quatre hommes à l'arrière. De cette façon, plus peut être apporté offensivement."

Malgré la défaite de la semaine dernière, Priske l'assure : "J'ai vu que le groupe rayonnait encore de confiance à l'entraînement cette semaine."

Retrouvailles ce dimanche avec l'Union après la défaite au Bosuil en février (0-2), et un duo Undav-Vanzeir retrouvé. "Ils sont auteurs de près de 40 buts ensemble et rendent la tâche difficile pour chaque équipe. Nous devons être prêts pour la transition. Bien sûr, nous avons montré les buts qu'ils ont marqués contre Anderlecht. Chaque fois que nous perdons le ballon, nous devons être concentrés à 100 %. De plus, nos défenseurs doivent déjà être préparés à une éventuelle perte de balle", a analysé Priske.

L'Union sera aussi difficile à manoeuvrer dans les phases offensives anversoises : "Dans le match de championnat, nous avions presque 60% de possession du ballon, mais nous ne pouvions presque rien créer. Il faut mettre le ballon dans la surface. Ce sont les moments où je vois Union avoir un peu plus de mal. Si nous commençons à jouer au football de manière trop stéréotypée, ils peuvent contrer à leur guise", a précisé Priske dans des propos relayés par Het Laatste Nieuws.