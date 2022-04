Nouvelles rassurantes pour Timothy Castagne, blessé à la tête en Conference League

Le latéral de Leicester devrait être disponible ce week-end.

Lors de la manche aller des demi-finales de Conference League entre Leicester City et l'AS Roma (score final : 1-1), Timothy Castagne est sorti blessé après 20 minutes. Le latéral des Foxes a subi un choc dans un duel aérien. Il a dû céder sa place à James Justin, et a été escorté par le staff médical.

En conférence de presse d'après-match, son coach Brendan Rodgers a donné des nouvelles du Belge. Il a dit que Castagne avait essayé de jouer à nouveau après le choc, mais qu'il ne se sentait "pas très bien", dans des propos relayés par le LeicestershireLive. La prudence a donc été de mise, en raison de sa grave blessure contre la Russie à l'Euro l'été dernier, lorsqu'il s'était fracturé le crâne à six endroits.

"Il a eu un choc à la tête et avec son histoire, quand il s'est fracturé le crâne... Il a essayé de jouer après, il a joué pendant 10 minutes, mais il ne se sentait pas très bien. Nous avons fait le changement et James Justin est entré en jeu et a été génial."

Heureusement, les nouvelles semblent bonnes : Castagne aurait subi des examens après le match et se sentait mieux. Son état sera réevalué ce vendredi. Selon Het Laatste Nieuws, le Belge de 26 ans devrait être disponible pour le match de ce week-end face à Tottenham (dimanche, 15h).