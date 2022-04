Les illusions européennes s'envolent pour le Sporting de Charleroi

Deuxième match, deuxième défaite: Charleroi a pris l'eau en une mi-temps contre La Gantoise (1-3) et voit son retard se creuser sur le leader des Europe Playoffs.

Battu pour son entrée en lice en Europe Playoffs la semaine dernière, le Sporting de Charleroi devait profiter du soutien de ses supporters pour se relancer dans la course à l'Europe contre la Gantoise. Un match que les Zèbres débutaient sans Marco Ilaimaharitra blessé et Vakoun Bayo, privé de ce duel pour raisons contractuelles. C'est donc Youssouph Badji qui était aligné en pointe, aux côtés d'Ali Gholizadeh.

Côté gantois, Matisse Samoise et Tarik Tissoudali effectuaient leur retour dans le onze de base, tandis que Vadis Odjidja, exclu la semaine dernière, était suspendu.

Un penalty pour lancer les Zèbres

Un duel que Charleroi a entamé avec des velléités offensives et une frappe puissance de Loïc Bessilé à distance. Parfaitement repoussée par un Davy Roef attentif. Sous pression dès le début de match, les Gantois ont réagi et se sont, à leur tour, créé deux belles opportunités, mais Castro Montes et Godeau n'ont pas réussi à cadrer leurs envois.

En fin de première période, c'est Tarik Tissoudali, idéalement lancé en profondeur, qui amène le danger dans le rectangle de Charleroi. Mais sa tentative est repoussée par Hervé Koffi.

Et c'est finalement Charleroi qui aura le dernier mot de cette première période. Grâce à Stefan Knezevic, qui provoque la faute de Lemajic dans le rectangle et offre un penalty aux siens. Un penalty transformé avec sang-froid par Adem Zorgane. Les Zèbres prennent l'avantage au meilleur moment, juste avant de rentrer aux vestiaires. Et Charleroi aurait même pu doubler la mise dans le temps additionnel, sans une superbe parade de Roef sur un coup de tête de Badji.

⏯️ On rentre aux vestiaires avec une courte mais précieuse avance ! Allez les gars ! #RCSC #CHAGNT #JPL pic.twitter.com/9icjBQWMCx — Royal Charleroi Sporting Club (@SportCharleroi) April 30, 2022

Le bateau carolo coulé en seconde période

Un avantage dont Charleroi n'aura pas profité longtemps. Dominés dès le retour des vestiaires, les Zèbres se font surprendre sur un ballon en profondeur, exploité par Darko Lemajic, qui ne laisse pas la moindre chance à Hervé Koffi. Après 55 minutes de jeu, les deux équipes sont à nouveau à égalité.

Un but qui aura le mérite de définitivement lancer la rencontre. Les occasions se succèdent et Gand finit par obtenir gain de cause grâce à Lemajic, à nouveau. Un but validé après une longue intervention du VAR, qui fait office de coup de grâce pour les Zèbres. Moins de dix minutes plus tard, Michael Ngadeu plante la troisième rose gantoise et coupe les jambes carolos.

Deuxième défaite(1-3) en autant de matchs pour Charleroi qui reste coincé à la dernière place des Europe Playoffs, avec sept points de retard sur le leader, la Gantoise.