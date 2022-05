Ligue 1 : le Monaco de Clement enchaîne, Ugbo et Troyes terrassent Lille

7e victoire de suite pour l'ASM.

Monaco a pris le dessus face à une pourtant solide équipe d'Angers (2-0). Bien aidés par un but contre son camp de Bamba en fin de première mi-temps, les Monégasques de Philippe Clement ont enfoncé le clou via l'inévitable Wissam Ben Yedder (2-0). Monaco est superbement lancé dans la course à l'Europe et revient à égalité de points de Nice, 3e.

Troyes a écrasé Lille ce dimanche. Les Dogues, sans Onana, se sont inclinés sur le lourd score de 3-0. Prêté par Genk, le Canadien Ike Ugbo a inscrit le deuxième but des siens sur penalty. Jonathan David est sorti à la 70e, Edon Zhegrova à la 57e. A noter que Lille a fini à 9, avec des exclusions de Yilmaz et Renato Sanches. Saision compliquée pour le LOSC, 10e.

Avec Foket et Faes en défense, Reims a remporté une importante victoire sur Lorient (1-2).

Les autres résultats :

Brest 2 - Clermont 0

Montpellier 2 - Metz 2