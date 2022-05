Le PSG prêt à faire une offre pour un joueur de Liverpool?

Il y remplacerait Kylian Mbappé.

Sous contrat jusqu'en juin 2023, l'ailier Mohamed Salah (29 ans, 32 matchs et 22 buts en Premier League cette saison) ne parvient pas à s'entendre avec les dirigeants de Liverpool concernant une prolongation. Et sans un accord dans les prochaines semaines, le média The Telegraph assure ce lundi que l'international égyptien pourrait envisager un départ à l'occasion du prochain mercato d'été.

Malgré son attachement aux Reds, l'ancien joueur de l'AS Roma aurait la tentation de se lancer un défi afin de découvrir un nouveau pays, comme l'Espagne ou la France avec le Paris Saint-Germain ! Sur le papier, Salah peut bien évidemment intéresser le récent vainqueur de la Ligue 1 dans l'hypothèse d'un départ de Kylian Mbappé, en fin de contrat en juin. Cependant, cette rumeur peut aussi servir les intérêts du natif de Nagrig afin de mettre la pression sur Liverpool, qui reste sa priorité.