Jhon Lucumi (Genk) : "J'aimerais franchir un palier cet été"

Quatre ans après son arrivée, il semble que l'aventure de Jhon Lucumi à Genk touche à sa fin. Le solide défenseur central semble mûr pour franchir un palier dans sa carrière.

Jhon Lucumi (23 ans) est toujours sous contrat à Genk jusqu'à fin 2023. La probabilité que l'international colombien joue encore la saison prochaine à la Cegeka Arena semble très faible. "J'aimerais franchir un palier cet été, mais pour l'instant je me concentre sur les derniers matchs de la saison", a-t-il déclaré à Het Belang Van Limburg. "Pour l'instant, il n'y a pas de négociations en cours et cela ne me dérange pas. Au contraire."

Lucumi a remporté le titre et la Coupe avec Genk au cours des quatre dernières saisons. En outre, il a pu goûter à la Ligue des champions et à l'Europa League. Cette saison, les choses ne se passent pas aussi bien. "C'est typique du sport et de la vie : parfois, tout se passe bien et parfois, tout tourne mal. L'essentiel est de continuer à se battre pour se relever de cette descente."

"Dans le championnat belge, je suis devenu beaucoup plus fort dans les duels, surtout dans les airs. Je trouve que c'est un championnat très difficile, où, année après année, je trouve qu'il est plus difficile de déjouer mon adversaire. Les attaquants me connaissent bien maintenant et anticipent souvent mes actions de manière très intelligente", conclut le Colombien.