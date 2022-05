Accélération des discussions entre le Real Madrid et Monaco pour Tchouaméni

Le jeune milieu de terrain de Monaco attire la convoitise de grands clubs européens depuis quelques mois désormais.

Depuis plusieurs saisons désormais, l'AS Monaco se montre très performant sur le marché des transferts. Kylian Mbappé, Bernardo Silva, Fabinho... Les exemples de ventes à prix d'or ne se font pas rares sur le Rocher et la prochaine ne devrait pas tarder à arriver. Du haut de ses 22 ans, Aurélien Tchouaméni est devenu incontournable au poste de milieu défensif dans l'effectif de Philippe Clément. Cet hiver déjà, le Paris Saint-Germain avait mentionné son intérêt pour le jeune international français (8 sélections, 1 but). Mais depuis quelques semaines, le Real Madrid est entré très sérieusement dans la course. Casemiro, Kroos et Modric sont plus proches de la fin de leur carrière que du début, et Florentino Perez cherche logiquement à rajeunir son milieu de terrain. Cette saison, Eduardo Camavinga a été intégré dans la rotation et les effets bénéfiques se sont faits directement ressentir. Hier soir encore, sa montée au jeu a permis au Real Madrid de se porter bien mieux face à Manchester City.

D'un jeune milieu de terrain français du championnat de France à un autre, Aurélien Tchouaméni figure donc logiquement sur la liste réduite des Merengues pour cet été. Un accord financier devra cependant être trouvé, car l'AS Monaco demande 70M€ au Real Madrid qui en propose 60. Selon AS, les discussions sont cependant passées à la vitesse supérieure ces dernières semaines et un accord pourrait être trouvé durant la trêve estivale.