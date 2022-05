Thibaut Courtois élu joueur de la semaine en Ligue des Champions !

Le gardien du Real Madrid a sorti plusieurs grosses parades afin de permettre aux siens de rallier la finale de la compétition.

Au lendemain de la qualification du Real Madrid en finale de Ligue des Champions après la victoire face à Manchester City (3-1, 6-5 score cumulé), les louanges pleuvent sur Thibaut Courtois.

A l'image de sa saison, le Belge de 29 ans a été phénoménal. D'abord auteur d'un arrêt splendide en première période devant Bernardo Silva (20e) puis attentif sur une belle reprise de Foden (40e), Courtois a sorti un arrêt décisif du pied devant Grealish alors que le score était encore de 0-1 (87e). En prolongations (105e), il s'est détendu de manière magnifique devant Foden et a empêché les Citizens de revenir dans le match.

Nominé par l'UEFA pour le titre de "Player of the Week" aux côtés de Bernardo Silva (Manchester City), Luis Diaz (Liverpool) et Francis Coquelin (Villarreal), notre "pieuvre" nationale a méritoirement remporté cette distinction.