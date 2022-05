Derniers espoirs européens pour Malines contre Gand ? "Nous ne devons pas perdre"

Les Malinois n'ont plus trop droit à l'erreur ce samedi contre Gand s'ils veulent encore espérer d'une qualification européenne.

La rencontre de ce samedi contre Gand risque d'être cruciale pour Malines. Avec 29 points, les Malinois pointent à cinq unités de la première place (synonyme de qualification européenne) des 'Europe play-offs', occupée actuellement par les Buffalos.

Une défaite pourrait sceller les derniers espoirs du KaVé mais Wout Vrancken ne préfère pas y penser : "Si nous voulons encore espérer accrocher l'Europe, nous ne devrons pas perdre ce samedi. Ce ne sera pas une rencontre facile, mais comme toutes les rencontres de ces 'Europe play-offs'", a souligné l'entraîneur malinois en conférence de presse.

"Il serait un peu fou de dire que nous devons obtenir un six sur six contre Gand dans les semaines à venir. Nous allons en tout cas tout mettre en oeuvre pour nous imposer ce samedi et nous verrons où nous en serons à ce moment-là", conclut-il.