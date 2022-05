Fin des entraînements pour les joueurs du Standard

Les Rouches auront finalement sept jours d'entraînement en moins.

Alors que la saison est terminée depuis quelques semaines pour le Standard, les joueurs vont pouvoir souffler un peu plus tôt que prévu.

En effet, selon La Dernière Heure, les entraînements vont se terminer ce vendredi. Les Rouches vont fouler le terrain une dernière fois avant de manger ensemble et ils seront libérés par Will Still dans la foulée.

Ces entraînements étaient initialement prévus jusqu'au 13 mai mais le staff aurait donc décidé d'un changement de plan alors que le club entame sa reconstruction.