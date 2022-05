José Mourinho, le Special One est toujours là

En ralliant la finale de la Conference League, le coach portugais a rappelé à tous ses détracteurs qu'il était encore capable de réaliser de grandes choses sur un banc.

C'est l'une des images de la soirée de jeudi : qualifié en finale de Conference League avec l'AS Rome après sa victoire sur Leicester (1-0), José Mourinho fond en larmes. Une réaction émotionnelle qui rentre en complet paradoxe avec l'image froide voire arrogante que le Special One s'est construite depuis ses premiers faits d'armes au plus haut niveau.

Un aspect que l'on connaît moins bien chez Mourinho, c'est celui de la passion, encore et toujours dévorante. Si son personnage dérange, une autre certitude se dégage : partout où il passe, il ne laisse pas indifférent. Que ce soit lors de sa célébration provoquante après l'élimination du Barça en demi-finales de la Ligue des Champions 2010, ses prises de bec incessantes avec ses joueurs au Real Madrid - dont sa décision d'écarter la légende Iker Casillas - ou à Chelsea - avec Samuel Eto'o notamment, ou sa façon d'haranguer ses joueurs à Tottenham comme l'a montré le documentaire All or Nothing, José a toujours vécu le football de manière intense. Et ce sport lui a bien rendu.

© photonews

Arrivé l'été dernier dans une Roma à la dérive, Mourinho a mis un peu de temps à apposer sa griffe. Battu notamment face à Bodø/Glimt en octobre (6-1), le Special One est donné sur le déclin, annoncé de manière insistante depuis son cuisant échec à Tottenham. La sauce va mettre quelque temps à prendre, puis le Portugais va redonner petit à petit son prestige au club de la Louve.

Son caractère bien trempé plaît de plus en plus. Proche de ses joueurs, il veut toujours les pousser au maximum, n'hésite jamais à les critiquer. Battu début janvier face à la Juventus (3-4) alors que ses hommes menaient 3-1 à la 70e minute, Mourinho avait lâché en conférence de presse d'après match qu'il il y avait "un manque de personnalité dans cette équipe, de gestion des émotions. Mes joueurs doivent se rapprocher de ma mentalité. Ce n’est pas à moi d’aller vers la leur, ça non". Il avait également déclaré qu'il n'était pas d'accord pour dire que Tammy Abraham, qui venait de battre le record de buts inscrits sur une première saison à la Roma, était un joueur "fantastique" après la superbe victoire face à l'ennemi Laziale fin mars (3-0).

Tout cela a fini par payer. Le club est resté invaincu durant 12 matchs en Serie A avant de chuter le 23 avril face à l'Inter (3-1). Avant le match, Mourinho avait annulé pour la 3e fois consécutive sa conférence de presse, la raison étant que des décisions arbitrales contestées aient pu défavoriser la Roma. "Il y a des équipes qui se battent pour le Scudetto, nous non, mais nous avons toujours le droit de jouer et d'essayer de gagner des matches. Aujourd'hui, il semblait que nous n'avions pas le droit de jouer pour gagner ce match.Parfois, j'ai eu honte d'être là. Je demande un peu de respect", avait-il déclaré après le nul (1-1) face à Naples. Du Mourinho pur jus.

Sa communication, ajoutée à ses plans de jeu qui portent désormais leurs fruits, ont eu comme effet de raviver la flamme des supporters. Alors que 120.000 tifosi avaient tenté d'avoir un ticket lors de l'aller contre Leicester, ils étaient 60.000 ce jeudi au Stadio Olimpico.

Un palmarès qui parle de lui-même

En se qualifiant en finale de Conference League, Mourinho est devenu le premier coach de l'Histoire à disputer une finale européenne avec 4 clubs différents (Coupe UEFA et C1 avec Porto, C1 avec l'Inter et Europa League avec ManU). Pour le dire autrement : à part à Tottenham, le Mou a gagné partout où il est passé.

Entre 2003 et 2017, Mourinho c'est : 2 Ligue des Champions, 2 Europa League, 4 titres de Premier League, 8 titres en championnat national, 12 titres en coupe nationale. Même si, avec 25 titres, il reste assez loin des 49 glanés par le mastodonte Sir Alex Ferguson, le Portugais est le 8e le plus titré de l'Histoire. Dépassé par Guardiola et ses 31 titres, Mourinho pourrait ajouter à son armoire à trophées la première Conference League de l'Histoire. Il a en tout cas rendez-vous avec elle le 25 mai prochain.