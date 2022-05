Le président de Dries Mertens se paie Chelsea et le PSG: "Qu'est ce qu'ils ont gagné?"

Il n'y va pas de main morte, comme à son habitude.

Adepte des sorties fracassantes, le président de Naples, Aurelio De Laurentiis, n’a pas manié la langue de bois au moment de revenir sur les résultats obtenus par des clubs multimilliardaires comme le Paris Saint-Germain ou Chelsea. Avec des tacles appuyés.

"Pouvez-vous me dire ce que le PSG a gagné depuis toutes ces années, hormis le championnat de France ? L'argent n'est pas tout. Il n'y a pas une relation automatique entre dépenser et gagner. Regardez Chelsea est valorisé à 6,5 milliards d'euros et n'a pas gagné beaucoup de championnats dernièrement", a expliqué le dirigeant azzurro, relayé par le site Tutto Mercato Web, en marge d’une rencontre avec des étudiants napolitains.

Pour rappel, Chelsea a tout de même remporté la Ligue des Champions la saison dernière.