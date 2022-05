🎥 Dedryck Boyata et le Hertha toujours pas assurés du maintien en Bundesliga

En cas de victoire, Dedryck Boyata et le Hertha pouvaient se sauver et assurer une nouvelle saison en Bundesliga.

Les choses débutaient mal pour les locaux, Widmer (25e) ouvrait le score pour Mainz suite à une erreur du portier local.

Selke (45e+5) transformait un pénalty juste avant le repos et permettait au Hertha d'égaliser. Mais Bell (81e) en fin de partie plantait le but de la victoire pour Mainz.

Boyata et les siens devront désormais espérer que Stuttgart trébuche demain au Bayern, sans quoi ils pourraient encore risquer de se retrouver en barrages de relégation.

