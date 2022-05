Premier League : Lukaku titulaire et double buteur avec Chelsea !

Romelu Lukaku était titulaire ce samedi avec les Blues de Chelsea, et en a tiré le maximum !

Chelsea peut s'en mordre les doigts, mais ne peut certainement pas en vouloir à Romelu Lukaku. L'attaquant des Diables était titulaire pour la première fois depuis quatre rencontres, et a tiré le maximum possible de cette opportunité. Ainsi, alors que Chelsea et Wolverhampton s'étaient séparés dos-à-dos à la pause, Lukaku a obtenu et transformé un penalty à la 56e minute de jeu, avant d'inscrire un doublé rapide à la 58e. Big Rom' inscrivait là ses 6e et 7e buts de la saison en Premier League.

Malheureusement, ils n'auront pas suffi : les Blues auront vu Wolverhampton revenir dans le match à la 79e via Trincao avant que Coady fasse 2-2... à la 97e minute. Malgré ces deux points perdus, Chelsea reste à 4 unités d'Arsenal, seul à la troisième place en PL. Mais Tuchel et ses hommes auront des regrets.

😍 Doublé de Lukaku 😍

Deux minutes après son pénalty, Romelu assomme les Wolves en marquant son deuxième goal de l'après-midi ⚽⚽

