🎥 L'incroyable but de Chotard avec Montpellier

Un but qui fait déjà le tour du monde.

https://twitter.com/ElevenSportsBEn/status/1523367320374345728?s=20&t=hSQv96o-6O_VVsWwmZvTKg Le but de la saison, ou pas loin. A l'occasion de la défaite de Montpellier à Clermont (2-1), ce dimanche, lors de la 36e journée de Ligue 1, Joris Chotard (20 ans, 34 matchs et 1 but en L1 cette saison) a inscrit un but merveilleux.

Trouvé par Arnaud Souquet, le milieu héraultais a enchaîné un contrôle de la poitrine, un coup du sombrero dos au but puis une reprise de volée parfaite dans le petit filet opposé dans un angle fermé. Du Zinedine Zidane, du Ronaldinho et du Marco van Basten, il y avait tout dans cette réalisation extraordinaire !