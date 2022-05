Ralf Rangnick évoque ce qui a plombé la seconde partie de saison de Manchester United

Les Reds Devils, qui ont chuté lourdement à Brighton (4-0) ce samedi soir, vont boucler une cinquième saison blanche consécutive.

Accusé de viol et violences sur sa compagne, fin janvier, Mason Greenwood reste à l'écart du côté de Manchester United. Cette sombre affaire concernant l'attaquant anglais a plombé la seconde partie de saison des Red Devils selon Ralf Rangnick.

"Le problème autour de Mason a été un désastre pour tout le monde. C'était un désastre humain, c'est un désastre personnel. Ce n'est pas bon pour lui, évidemment, et pour sa famille, cela n'a pas été bon, mais cela n'a pas non plus été bon pour notre club. Il jouait régulièrement à l'époque", a lâché le technicien allemand en conférence de presse.