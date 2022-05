🎥 Un ancien joueur du Club de Bruges inscrit le but du mois en Serie A

Ivan Perisic a été récompensé de son but face à Bologne (défaite 2-1).

Ivan Perisic, 33 ans, est toujours capable de tenir son rang à l'Inter Milan. L'ancien joueur de Roulers et du Club de Bruges a marqué un splendide but contre Bologne il y a quinze jours. Cependant, les Nerazzuri ont perdu le match 2-1 et cela pourrait bien leur coûter le titre.

Le but de Perisic contre Bologne n'est pas passé inaperçu. Il a même été élu but du mois d'avril en Serie A. A 33 ans, Perisic ne semble toujours pas sentir le poids des âges. Cette saison, l'ailier a joué 46 matchs, marqué sept buts et délivré huit passes décisives.