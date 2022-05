L'AC Milan et Saelemaekers en route vers le titre ? "Le travail n'est pas encore terminé"

Après sa victoire 1-3 acquise sur la pelouse du Hellas Vérone, l'AC Milan se rapproche de plus en plus du Scudetto.

Le titre se rapproche pour l'AC Milan ! À deux journées de la fin du championnat, les Milanais comptent deux points d'avance sur l'Inter Milan après leur victoire 1-3 acquise ce week-end sur la pelouse du Hellas Vérone. Du haut de ses 22 ans, Alexis Saelemaekers, qui a disputé 44 rencontres cette saison toutes compétitions confondues (deux buts, trois passes décisives) est donc à 180 minutes de décrocher le premier titre collectif de sa jeune carrière, et pas n'importe lequel : le Scudetto, au nez et à la barbe de l'Inter Milan, rien que ça. Cependant, le très expérimenté Alessandro Florenzi, 31 ans et dans la hiérarchie des capitaines du club, tient à rappeler au micro de Dazn que la course au titre n'est pas encore terminée. "Nous devons simplement nous concentrer sur ce que nous avons à faire : gagner. Cette victoire en dit long sur la mentalité de cette équipe, mais ce n'est pas terminé. Nous devons finir le travail lors des deux dernières journées. Il faut profiter de cette victoire, mais rapidement se reconcentrer sur le prochain match face à l'Atalanta, qui est une excellente équipe et qui réalise une saison très solide. Je pense que pour tout le travail fourni par le groupe depuis le début de la saison, nous méritons quelque chose en retour."

L'AC Milan doit donc affronter l'Atalanta et se déplacer à Sassuolo pour terminer le championnat, tandis que l'Inter Milan se déplacera à Cagliari avant de recevoir la Sampdoria.