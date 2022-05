Manuel Neuer: "Oui, nous avons fait preuve de suffisance"

Dans les colonnes du Bild, Manuel Neuer est revenu sur l'élimination du Bayern Munich face à Villarreal en Ligue des Champions.

Le 12 avril dernier, et ce, après une manche aller manquée au stade de la Ceramica, le Bayern Munich recevait Villarreal lors des quarts de finale retour de la Ligue des Champions. En conférence de presse d'avant-match, Julian Nagelsmann, l'entraîneur Bavarois, avait notamment déclaré. "Au match aller, ils ont fait une seule erreur : nous laisser en vie. Lors du match retour, nous allons leur faire comprendre à quel point c'était une erreur." Une déclaration qui laissait présager toute la confiance du clan Bavarois. Cependant, le Bayern Munich a partagé l'enjeu sur sa pelouse face au sous-marin jaune et a donc été éliminé au stade des quarts de finale de la compétition.

Dans les colonnes du Bild ce mardi, Manuel Neuer est revenu sur cette élimination et sur la confiance qui habitait les Bavarois avant le match. "Nous n'avons pas répondu présents dans les moments importants. Quand on est le Bayern Munich, on ne peut jamais se dire que l'on va d'office se qualifier pour le tour suivant. Nous avons fait preuve de suffisance. Nous devons prendre chaque adversaire au sérieux, et c'est une leçon que nous devrons tirer pour les saisons prochaines."