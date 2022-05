Match des héros : Eric Deflandre s'impose face à Daniel Van Buyten

Ce mardi soir au Groupama Stadium de Lyon avait lieu une rencontre caritative entre les légendes de l'Olympique Lyonnais et la Team UNICEF.

Ce mardi soir au Groupama Stadium avait lieu un match caritatif entre une équipe composée de légendes de l'Olympique Lyonnais et la Team UNICEF. Les revenus de la billetterie et les dons faits lors de ce match serviront à apporter de l’aide humanitaire d’urgence aux enfants et aux familles victimes du conflit Ukrainien. Lors de cette rencontre, les légendes de l'Olympique Lyonnais ont également célébré le vingtième anniversaire du premier titre de champion de France du club, en 2002. Il s'agissait d'ailleurs du premier des sept titres consécutifs remportés par le club de Jean-Michel Aulas.

Après une première période disputée sur un ton calme, où bon nombre de personnalités ont pu recevoir du temps de jeu, les deux entraîneurs (Jacques Santini pour l'Olympique Lyonnais, Arsène Wenger pour la Team UNICEF) ont décidé de faire entrer en jeu leurs meilleurs éléments pour le début de la deuxième période de cette rencontre aux changements illimités. La deuxième période est donc bien plus engagée, et c'est la Team UNICEF qui domine le quatrième quart d'heure, en vain. Ludovic Giuly s'offre trois magnifiques occasions, dont une magnifique reprise de volée, mais manque à chaque reprise le cadre de Grégory Coupet.

À la 70e minute et contre le cours de cette seconde période, Kim Källström adresse un centre à ras de sol millimétré en direction de Sonny Anderson qui ouvre le score en faveur des légendes lyonnaises. À cinq minutes du terme, Sonia Bompastor manque de peu le but du break. Sa frappe de loin est magnifique, mais elle frappe la barre de Jens Lehman. Quelques instants plus tard, Jo-Wilfried Tsonga combine avec Zack Nani, mais le Youtubeur français voit son envoi contré alors que Jens Lehman était sorti de ses cages. Le score n'évoluera plus, et la Team Légendes de l'Olympique Lyonnais s'impose donc face à la Team UNICEF grâce au seul et unique but de Sonny Anderson.

Team OL Légendes

Footballeurs : Sonny Anderson, Sidney Govou, Camille Abily, Grégory Coupet, Michael Essien, Kim Källström, Djila Diarra, Cris, Claudio Caçapa, Sonia Bompastor, Edmilson, Florent Malouda, Eric Carrière, David Linarès, Philippe Violeau, Patrick Muller, Jean-Marc Chanelet, Jérémie Brechet, Alain Caveglia, Pierre Laigle, Christophe Delmotte, Eric Deflandre.

Personnalités : Tony Parker, Jo-Wilfred Tsonga, Domingo, Zack Nani, Boucif.

Team UNICEF (à date)

Footballeurs : Laure Boulleau, Christian Karembeu, Ludovic Giuly, Samir Nasri, Gaizka Mendieta, Bacary Sagna, Gael Clichy, Ricardo Carvalho, Mehdi Benatia, Jens Lehman, Daniel Van Buyten, Florent Sinama-Pongolle, Nuno Gomes.