Score de 22-1 et immense polémique en Régionale 2 française !

Arles est soupçonné d'avoir truqué son match contre Septèmes, qui lui permet de prendre la tête du championnat.

C'est sans doute LA polémique qui secoue les bas échelons du football français actuellement. Arles, club de Régionale 2, a étrillé Septèmes sur le score absolument lunaire de 22-1. Bon, soit, tout est possible en football.

Sauf que le score à l'aller était de 4-1 pour Septèmes, que leur gardien n'était pas un gardien de métier et qu'il a dû emprunter des gants au gardien d'Arles, et que seulement un joueur de Septèmes qui a joué ce match était présent à l'aller.

Grâce à cette victoire, Arles prend la tête et dépasse Martigues à la différence de buts et à une journée de la fin de championnat.

Tandis que L'Equipe révèle que la Commission régionale de discipline a été sollicitée pour se charger de l'affaire - et que RMC a confirmé que cette dernière s'en est saisie - Arles a réagi à cette polémique via sa page Facebook.

"Doit-on nous reprocher d’avoir marqué des buts quand cela a été possible ? Dans certains médias, nous avons lu le point du président du FC Septèmes qui a fait le choix de se déplacer avec l’effectif qui lui restait. Un seul joueur de Septèmes était présent lors du match aller, 'les joueurs nous ont lâchés' ce sont les propos de M. Salah Nasri, président du FC Septèmes sur un site. Nous avons accueilli l’équipe adverse à 14h30 sous les yeux du délégué de la Ligue de la Méditerranée. Les joueurs de Septèmes n’ont pu s’échauffer que 5 minutes avant le contrôle des licences. Le gardien de but adverse semblait occuper ce poste pour la première fois. Et la partie a été arbitrée par un arbitre officiel de Nationale 2, accompagné de deux arbitres assistants d’expérience. Et si le FC Septèmes n’était pas venu à Arles, aurions-nous crié au scandale ? Nous avons joué un match de football de 90 minutes face à une formation totalement démobilisée", peut-on notamment y lire.