Toni Rüdiger en route pour le Real Madrid

Le Real Madrid, champion d'Espagne et qui doit encore disputer la finale de la Ligue des Champions face à Liverpool, a déjà lancé son mercato estival. Affaiblis en défense depuis les départs de Sergio Ramos et de Raphael Varane, les Merengues ont semblé en difficulté dans ce secteur durant plusieurs rencontres cette saison, malgré le fait que les résultats sportifs soient au rendez-vous.

Cependant, Florentino Perez ne s'y trompe pas : Carlo Ancelotti a besoin de sang frais devant Thibaut Courtois. Le Real Madrid s'est donc activé très tôt afin de trouver la perle rare, et cela a porté ses fruits. Antonio Rüdiger, le défenseur de 29 ans évoluant à Chelsea, rejoindra le Real Madrid à la fin de la saison. Libre de tout contrat à la fin de la saison, Toni Rüdiger va s'engager gratuitement avec la Maison Blanche. Selon le très réputé Fabrizio Romano, tous les détails sont réglés. Le défenseur allemand a déjà passé sa visite médicale et le transfert sera officialisé après la finale de Ligue des Champions.

Toni Rüdiger has already completed his medical tests as new Real Madrid player, club sources confirm. Deal now 100% done as reported earlier. ⚪️🤝 #RealMadrid



Official statement from Real will be after the Champions League final. https://t.co/pBT1tWJEOE