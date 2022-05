Antoine Kombouaré laisse planer le doute concernant son avenir

Après la finale de la Coupe de France remportée contre Nice (1-0) samedi, l'entraîneur du FC Nantes, malgré un contrat jusqu'en juin 2023, s'est montré flou sur son avenir.

En conférence de presse, l'entraîneur du FC Nantes Antoine Kombouaré a continué d'entretenir le mystère sur son futur chez les Canaris.

"Aujourd'hui, on ne parle pas de sa situation, on est FC Nantes à 100%. Rien n'est décidé. Ca ne date pas de maintenant. On prendra le temps avec le président de se rencontrer. On a envie d'aller au bout de la saison, avant de se rencontrer et discuter de ce qui sera bien pour moi et pour le club. Je n'attends rien du président. Ce qui m'intéresse actuellement, c'est le match de Rennes. Je n'ai jamais parlé de partir. Je suis un homme et un entraîneur heureux. J'ai un contrat et on verra à la fin de la saison", a lâché l'ancien coach du Paris Saint-Germain.