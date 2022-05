Manchester United sur le point de remporter la course pour la révélation du championnat portugais

Les Red Devils veulent se renforcer pour faire oublier cette saison catastrophique, et sont prêts à sortir le chéquier.

Manchester United est sur le point de terminer une saison catastrophique. Il ne reste qu'une rencontre aux Mancuniens cette saison, et ils ne sont pas encore certains de disputer l'Europa League. Une situation intenable au Théâtre des Rêves, qui doit changer rapidement. En outre de l'arrivée annoncée d'Erik Ten Hag, les dirigeants Mancuniens veulent également renforcer l'effectif, et notamment le secteur offensif. En ces sens, les Red Devils se sont positionnés et sont sur le point de remporter la course pour acquérir les services de Darwin Nunez. Du haut de ses 22 ans, l'attaquant uruguayen est la révélation de l'année dans le championnat portugais. En 41 rencontres cette saison toutes compétitions confondues, Nunez a inscrit 34 buts et délivré quatre passes décisives. Selon Fichajes, le jeune attaquant dispose d'une clause libératoire fixée à 130M€ dans son contrat, mais les dirigeants de Benfica pourraient le céder pour 70M€. Une somme que les Red Devils sont prêts à débourser. Le Paris Saint-Germain et l'Atletico de Madrid sont également sur la balle, mais ce sont bien les Mancuniens qui figurent en pôle position.