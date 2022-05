Pep Guardiola a répondu à Patrice Evra

Le coach de Manchester City s'est défendu face à l'attaque de l'ancien défenseur.

Patrice Evra avait dit que Pep Guardiola n'aimait pas avoir trop avoir de joueurs à fort caractère dans son effectif car il aimait en rester le leader. L’entraîneur de Manchester City lui a directement répondu.

"Peut-être qu’Evra a raison ou peut-être qu'il fait une bonne déclaration pour revenir à Manchester United pour y travailler. J'ai eu des joueurs sympas et incroyables dans mon passé à Barcelone, au Bayern Munich, à Manchester City. Je pourrais donner une bonne liste en termes de personnalités et de caractères. La plupart d'entre eux ont remporté des coupes du Monde, des coupes d’Europe, des championnats. Patrice, si nous étions ensemble, je te montrerais la personnalité et le caractère de mes joueurs en ce moment", a-t-il déclaré dans des propos relayés par le Daily Mail.