L'équipe nationale ukrainienne joue en amical et s'impose

Les Ukrainiens affrontaient M'Gladbach dans le cadre d'une rencontre de charité.

L'équipe nationale ukrainienne s'est rassemblée pour la première fois depuis le début de la guerre contre la Russie. Les Ukrainiens affrontaient le Borussia M'Gladbach ce mercredi dans le cadre d'un match amical de charité. Le recettes réalisées lors de la rencontre ont été versées à des associations venant en aide aux civils ukrainiens.

Sur le plan sportif, les Bleu et Jaune se sont imposés 2-1 grâce à des buts de Mudryk et de Pikhalyonok. On notera que l'Ukraine doit préparer ses barrages pour le Mondial 2022. Elle affronte en effet l'Ecosse ce 1er juin dans le cadre des "demi-finales" des barrages.