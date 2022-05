L'Union s'est encore cassée les dents face au Club de Bruges et Simon Mignolet

Lors des quatre matchs que l'Union a disputés contre le Club de Bruges cette saison, les Bruxellois se sont arrachés les cheveux. Un aperçu des matchs et de la façon dont ils ont perdu le titre. Ou mieux : comment Simon Mignolet a été décisif à chaque fois.

Lors des quatre duels face au Club de Bruges, l'Union Saint-Gilloise s'est heurtée à un certain Simon Mignolet. L'incroyable efficacité unioniste a disparu contre le Club à chaque fois. Lors du premier match, Vanzeir a eu deux occasions après seulement 15 minutes, mais Mignolet a été décisif. Au final, Sobol a marqué un but de classe mondiale. L'arrière gauche peut essayer cent fois, mais les chances qu'il marque à nouveau sont très minces.

Au match retour au Jan Breydel, le Club était en-dessous, mais le match s'est soldé par un nul vierge (0-0). Mignolet s'est encore distingué sur des tentatives de Vanzeir, Teuma et Lapoussin.

Et puis dimanche dernier : Mignolet a arrêté Teuma et Undav. Vanzeir manque un penalty à l'heure de jeu. Et puis Skov Olsen distille un caviar à Vanaken. L'efficacité était du côté des Gazelles.

Ce mercredi, ils ont reçu le coup de grâce : Mignolet a gardé son équipe dans la partie jusqu'à ce que l'Union doive jouer à dix après le carton rouge de Machida. Et puis un but contre son camp a sceller le résultat de la rencontre. Bager a poussé le ballon dans son propre but. L'Union a livré de bonnes prestations, mais la chance et la réussite n'étaient pas de son coté face au champion en titre. Un partage et trois défaites !