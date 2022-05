Officiel : Philippe Coutinho rejoint Aston Villa

Aston Villa a annoncé avoir obtenu la signature de Philippe Coutinho. Le Brésilien s'est engagé jusqu'en 2026 avec les Villans.

Le FC Barcelone, qui le prêtait depuis cet hiver et l'avait acheté à Liverpool en 2018 pour 135 millions d'euros, recupère 20 millions d'euros.

Aston Villa is delighted to announce the permanent signing of Philippe Coutinho from Barcelona for an undisclosed fee! 🙌