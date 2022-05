Marco Rose cherche un successeur à Witsel

Le coach du BVB a jugé le mercato actuel et attend des renforts.

Ca déjà beaucoup bougé au Borussia Dortmund, avant même que le mercato estival ne s'ouvre. Erling Haaland est parti à City, remplacé par la pépite de Salzbourg Adeyemi. "Tout ce que nous avons fait jusqu'à présent nous aide. Karim nous donne beaucoup de rythme et de flexibilité en attaque", a déclaré Marco Rose en conférence de presse. L'on parle d'un intérêt pour Sebastien Haller (Ajax).

Sule et Schlotterberck sont également arrivés. "Nous avons assez parlé des deux nouveaux défenseurs centraux. Ce sont d'excellents joueurs." Manuel Akanji devrait quant à lui partir.

Mais si le BVB veut rivaliser à nouveau avec le Bayern l'an prochain et réussir sur la scène européenne, le mercato ne peut s'arrêter là. "Néanmoins, nous devrons encore faire des ajustements ici et là. Nous voulons toujours faire quelque chose en attaque. Il faut faire en sorte que les futurs joueurs nous fassent avancer en termes de mentalité et de duels."

Il faudra également trouver un remplaçant à Axel Witsel, qui partira libre cet été. Les Borussen n'ont pas encore trouvé son successeur au milieu du jeu. "On cherche aussi quelqu'un pour les positions de six et huit. Je suis déjà convaincu que nous pourrons alors attaquer à nouveau."