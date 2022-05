Antonio Conte vers le PSG ? Son entourage laisse planer un léger doute

Ces dernières semaines, l'entraîneur italien a été cité avec instance sur le banc du PSG.

Comme presque lors de chaque mercato, le Paris Saint-Germain s'apprête à vivre une petite révolution lors de cet été. En outre des départs de tous les joueurs argentins à l'exception de Lionel Messi et de l'arrivée annoncée de Kylian Mbappé au Real Madrid, Mauricio Pochettino devrait également faire ses adieux au Parc des Princes dans les semaines à venir. Cela fait donc quelque temps que plusieurs entraîneurs sont cités pour remplacer l'entraîneur argentin, dont Antonio Conte. L'entraîneur de Tottenham, qui a déjà qualifié de "fake news" ces rumeurs, n'est cependant pas entièrement suivi par son entourage.

Dans les colonnes de La Repubblica, Federico Pastorello, qui est par ailleurs l'agent de Romelu Lukaku, et dont certaines déclarations ont été démenties par le joueur hier soir, Antonio Conte n'est pas encore certain à 100% de rester sur le banc des Spurs la saison prochaine. "Antonio est obsédé par la victoire. C'est ce qui a fait de lui l'un des techniciens les plus de l'actualité. Il a la capacité de changer la mentalité d'une équipe, mais il est évident qu'en Premier League, on ne peut pas gagner qu'avec ça. Parfois, Antonio apparaît comme un entraîneur difficile : mais, si j'étais un directeur sportif, je ne voudrais pas d'un entraîneur qui me fait bien vivre, mais d'un entraîneur qui me fait gagner. Je l'ai trouvé très satisfait de son équipe, elle le suit : je crois qu'à 60-70% il va rester."