La Roma gaspille dans la course à l'Europe

Les joueurs de José Mourinho se sont pris les pieds dans le tapis contre la lanterne rouge. Pour Venise, c'est le retour en Serie B.

La Roma devait s'imposer pour mettre la pression sur la Lazio, l'Atalanta et la Fiorentina dans la course à l'Europe. Venezia devait s'imposer pour faire encore bonne figure puisque le nul de la Salernitana avait scellé le sort des coéquipiers de Thomas Henry. Ces derniers sont les premiers à ouvrir le score via Okereke en début de match (1', 0-1) qui met son équipe en orbite.

Mais dans la foulée, Kiyine est expulsé et laisse Venise à 10. Après la pause, la Roma égalise grâce à Shomudorov (76', 1-1) et plus rien ne sera marqué. Au classement, la Roma est à la 6ème place maus pourrait être dépassée par la Fiorentina et l'Atalanta à une journée de la fin. Une réaction sera attendue lors de la dernière journée, histoire de ne pas tout jouer sur la finale de la Conference League face à Feyenoord.