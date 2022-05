Lamkel Zé sort Metz de la zone rouge, Bordeaux et Saint-Etienne au bord du précipice

Pendant ce temps, Philippe Clement est le dauphin du PSG puisque Marseille semble complètement cuit.

Avant dernière journée de championnat et... rien n'est encore décidé dans cette Ligue 1, si ce n'est le titre de champion de France du PSG.

Dans le bas du classement, Bordeaux a signé un nul (0-0) contre Lorient qui s'est sauvé. Les Bordelais auraient besoin d'un miracle et aller chercher une place de barragiste. Saint-Etienne s'est incliné à domicile (1-2) contre le Stade de Reims de Wout Faes et eux aussi sont en position de descendant. C'est le FC Metz qui fait la bonne opération en s'imposant contre Angers (1-0) grâce à un but de Didier Lamkel Zé. Ces résultats sauvent Clermont et Troyes.

Dans le haut du classement, Marseille n'a pas existé sur la pelouse de Rennes (2-0) et a perdu sa deuxième place. En effet, Monaco était mené 0-2 à domicile contre Brest mais grâce à un triplé de Ben Yedder les hommes de Philippe Clement se sont imposés 4-2 et prennent la deuxième place du classement.

Il reste une journée de championnat pour attribuer les places européennes et distribuer les mauvais points. Voici les résultats de la Ligue 1.