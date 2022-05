L'Inter gagne et pousse la course pour le Scudetto jusqu'au bout !

Les Nerazzurri ne lâcheront pas avant l'ultime minute. Ils se sont imposés ce soir face à Cagliari (1-3).

Alors que l'AC Milan avait pris 5 points d'avance après sa victoire sur l'Atalanta (0-2), l'Inter Milan a répondu ce dimanche soir sur la pelouse de Cagliari. Darmian a d'abord trouvé la faille (25e) d'une superbe détente, sur un assist de Perisic.

Lautaro Martinez, absolument intenable ces dernières semaines, a ensuite mis les Intéristes sur la voie du succès (51e).

💪 | Lautaro Martinez inscrit son 2️⃣0️⃣e but de la saison tout en puissance. 🇦🇷🌟 #CagliariInter pic.twitter.com/w7PUpbSa28 May 15, 2022

Cagliari, concerné plus que jamais par la lutte pour le maintien car 1er relégable, poussait pour revenir via un but splendide de Charálampos Lykogiánnis à la 54e.

Lautaro Martinez se muait ensuite en héros. L'Argentin confirmait la victoire des siens en marquant à la 84e minute. L'Inter remonte à deux points du Milan.

Ca y est. Le Scudetto se jouera donc entre ces deux rivaux historiques. Lors de la dernière journée de championnat. Ca promet. Et vive le foot !