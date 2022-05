Dimitri Payet veut "nettoyer les tribunes de Ligue 1"

Le joueur de l'Olympique de Marseille aimerait que les nombreux incidents dans les tribunes françaises cette saison ne se reproduisent plus.

Des incidents à Nice, à Lyon, Dimitri Payet (35 ans, 46 matchs et 16 buts toutes compétitions cette saison) a vécu une saison mouvementée. A l'occasion de la cérémonie des Trophées UNFP, le milieu offensif de l'Olympique de Marseille s'est dit favorable à des solutions radicales pour nettoyer les tribunes des clubs de Ligue 1.

"Je me suis répété plein de fois. On a vu des choses dans notre championnat – peut-être le meilleur de ces vingt dernières années – qui sont malheureusement inacceptables. Nous, acteurs et dirigeants pouvons et devons un combat pour nettoyer nos tribunes pour faire en sorte que le football soit une fête que tout le monde soit en sécurité", a préconisé le Marseillais.