En cas de sacre, Liverpool soulèverait une Premier League...en plastique

Les Reds, qui comptent un point de retard sur Manchester City, peuvent encore espérer qu'Aston Villa et Steven Gerrard empochent un point sur la pelouse des Cityzens ce dimanche.

Manchester City, qui a fait la course en tête durant presque l'intégralité de la saison, s'apprête à remporter la huitième Premier League de son Histoire. Pour ce faire, les hommes de Pep Guardiola devront s'imposer dimanche en fin d'après-midi sur leur pelouse face à Steven Gerrard et Aston Villa. Comme le veut la coutume, lorsque le champion n'est pas encore connu à l'aube de la dernière journée de la saison, le trophée officiel de la Premier League se trouvera dans le stade de l'équipe qui a les cartes en main, soit Manchester City. En cas de revirement de situation incroyable, Liverpool soulèverait donc, selon The Telegraph, une Premier League en plastique en cas de sacre.