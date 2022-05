La clause de Diogo Jota crée-t-elle un conflit d'intérêt dans la course au titre ?

Le titre se jouera au finish en Premier League : si Liverpool bat Wolverhampton et que Manchester City perd des points contre Aston Villa, les Reds seront sacrés.

Et si Liverpool est sacré, c'est bien...Wolverhampton qui en profiterait. En effet, le Daily Mail révèle que lors du transfert de Diogo Jota à Liverpool en 2020, une clause avait été intégrée : celle-ci offrirait aux Wolves un énorme bonus financier en cas de titre. Ce dimanche, Liverpool reçoit Wolverhampton et devra l'emporter tout en espérant un faux pas de Manchester City face à Aston Villa. Et si les Loups de Leander Dendoncker sont peu combatifs, cela fera parler.

À noter qu'une rumeur évoquait une clause semblable de l'autre côté, pour le transfert de Jack Grealish d'Aston Villa à Manchester City. Aucun média anglais n'a cependant confirmé cette information, qui paraît donc fausse.