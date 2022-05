Pierre Kompany n'ira pas à Bruges : "Je ne comprends pas ce que Vincent a fait à ces gens"

Pierre Kompany, père de Vincent, est fier de ses enfants. Il aurait aimé être de la partie à Bruges, mais préfère éviter et s'en est expliqué dans De Zondag.

Pierre Kompany ne sera pas au Jan Breydel ce dimanche. "C'est une décision de principe, en raison de ce qui s'est passé en décembre", explique-t-il dans De Zondag. "On ne sait jamais qui on va rencontrer, ce que les gens vont vous lancer. Je ne veux pas prendre le risque. J'étais très choqué à l'époque et je peux vous assurer que ça n'arrive pas souvent".

Vincent Kompany avait en effet été pris pour cible par des injures racistes au Jan Breydel en décembre dernier. "J'ai déjà fait face à ça dans ma vie. Je ne comprends pas ce que Vincent a fait de mal à ces gens. Ce n'est pas normal d'agir de la sorte", regrette Pierre Kompany.