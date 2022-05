Thomas Henry voit un club de Premier League s'intéresser à lui

L'ancien attaquant d'OHL semble sur le départ de Venezia, relégué en Serie B.

Thomas Henry (9 buts cette saison) accompagnera-t-il Venezia en Serie B ? L'attaquant français est arrivé la saison dernière pour 5,5 millions d'euros et, sans doute, le club aura du mal à le garder. D'autant plus que, comme nous l'annoncions, certains clubs de première division seraient prêts à mettre jusqu'à 15 millions d'euros sur l'ancien d'OHL. Récemment, le journaliste Matteo Moretto a même révélé qu'un club de Premier League voulait s'attirer ses services. Il s'agirait ni plus ni moins des Wolverhampton Wanderers, où évolue par ailleurs le Diable Rouge Leander Dendoncker.