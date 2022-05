Adnan Januzaj quitte la Real Sociedad

Fin de l'aventure pour le Diable Rouge.

Adnan Januzaj ne portera plus le maillot de la Real Sociedad. Son contrat est en effet terminé et il ne prolongera pas dans le Pays Basque. Après avoir quitté Anderlecht pour Manchester United, qui l'a prêté à Dortmund et à Sunderland, il avait quitté les Red Devils pour la Real Sociedad. C'était il y a 5 ans.

Son contrat est désormais terminé et il va quitter son club basque libre dans quelques jours, il est donc libre de signer où bon lui semble. Quel sera son avenir à quelques mois de la prochaine Coupe du Monde? Reponse dans les prochaines semaines. Il aura au total joué 167 rencontres pour la Sociedad, pour 23 buts et 21 passes décisives.