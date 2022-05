Kenneth Houdret déçu, mais réaliste : "Victoire méritée pour le RFC Liège"

Dender s'est incliné sur la plus petite des marges au RFC Liège (1-0) lors de la cinquième journée du Tour final et voit les Sang et Marine s'emparer de la première place avec deux points d'avance à une journée de la fin.

Lors de ce choc de Nationale 1, le RFC Liège était dans l'obligation de s'imposer pour conserver des chances d'être champion tandis que Dender pouvait se contenter d'un partage. Après avoir bien contenu les assauts liégeois, les visiteurs ont finalement encaissé un but à la 74ème minute. "Nous sommes évidemment déçus d'avoir perdu. Nous étions venus ici pour faire un résultat, mais au vu de la physionomie du match, Liège mérite la victoire. Ils ont été plus dominants, surtout en première période. Ils parviennent à marquer à quinze minutes du terme, c'était difficile de revenir au score. Nous avons tout essayé pour y parvenir, en vain", a confié Kenneth Houdret à l'issue de la rencontre. "Nous voulions les faire venir dans un entonnoir" Dender était venu à Rocourt pour subir et faire douter les Liégeois. "C'était la tactique choisie. Nous voulions les faire venir dans un entonnoir, mais nous ne sommes pas arrivés à sortir la balle au moment propice. Liège a été meilleur et a pu compter sur son public incroyable. Dommage que nos supporters n'aient pas pu faire le déplacement", a ajouté le milieu de terrain qui croit toujours au titre. "S'ils perdent des points et que nous gagnons, nous pouvons reprendre cette première place" "De notre côté, nous nous disons que ce n'est pas fini. Ils doivent aller jouer à Knokke mercredi soir et c'est toujours compliqué à l'extérieur. Tandis que nous jouons à domicile contre Dessel. S'ils perdent des points et que nous gagnons, nous pouvons reprendre cette première place", a précisé l'ancien joueur d'OHL et de Charleroi avant de revenir sur la plainte de Dender concernant des irrégularités supposées sur la feuille de match de la rencontre du 27 mars à Rocourt qui n'a toujours pas été traitée par le Comité Sportif de l’UB. "C'est fou que cela prenne autant de temps. L'Union Belge aurait dû trancher avant le Tour final. Il est temps qu'il fasse leur boulot afin que Liège et nous soyons fixés sur notre sort", a conclu Houdret.