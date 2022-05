Officiel : Fábio Carvalho rejoint Liverpool

Liverpool a annoncé l’arrivée cet été de Fábio Carvalho. En fin de contrat avec Fulham, le milieu offensif âgé de 19 ans a disputé 38 matchs avec les Cottagers et inscrit onze buts et délivré huit passes décisives cette saison.

We can confirm Fabio Carvalho will join the club this summer.



The 19-year-old forward will officially complete a switch to the Reds on July 1 🙌