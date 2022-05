Roberto Mancini révèle une sélection monstre de 39 joueurs pour les rencontres de juin

Roberto Mancini a révélé une sélection de...39 joueurs pour les rencontres de l'Italie au mois de juin. La Nazionale affrontera l'Allemagne (04/06), la Hongrie (07/06) puis ira en Angleterre (11/06) et en Allemagne (14/06) en Ligue des Nations. Un programme chargé auquel s'ajoute encore un match intercontinental : le 1er juin, l'Italie affronte l'Argentine pour le "Trophée Artemio Franchi", qui opposera les vainqueurs de l'Euro à ceux de la Copa America. Ce match a été ressuscité cette année après avoir eu lieu en 1985 et 1993.

Le groupe ayant gagné l'Euro sera présent, sauf les blessés Federico Chiesa, Gaetano Castrovilli, Rafael Toloi et Ciro Immobile. Giorgio Chiellini fera ses adieux à la Squadra pour l'occasion. Notons l'absence, malgré sa belle saison, de Mario Balotelli : le fantasque attaquant et protégé de Mancini avait été brièvement rappelé en début d'année pour un stage, mais n'a visiblement pas saisi sa chance.

#Nazionale 🇮🇹

Gli #Azzurri convocati da #Mancini per le gare di giugno

vs 🇦🇷🇩🇪🇭🇺🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿🇩🇪



Il programma 👉🏻 https://t.co/rftrN2jt3Y



Venerdì il raduno in vista della ‘Finalissima’ con l’#Argentina e dei primi 4 match della UEFA #NationsLeague#VivoAzzurro pic.twitter.com/WtA3sII7aN