Officiel : Vincent Kompany quitte le Sporting d'Anderlecht !

La bombe qui était dans l'air depuis quelques heures est désormais officielle : Vincent Kompany quitte le Sporting d'Anderlecht.

Une surprise. Une bombe. Une énorme bombe. Contre toutes attentes, Vincent Kompany quitte le Sporting d'Anderlecht, trois saisons après son retour à Neerpede. "Le club et l'entraîneur ont analysé ensemble la saison écoulée et ils ont aussi discuté des plans pour l'avenir. Il a alors été décidé de commun accord de se séparer. Cette décision a été prise dans un grand respect mutuel et avec gratitude pour le travail qui a été réalisé ensemble. Le club souhaite à Vincent Kompany le meilleur pour la suite de sa carrière d'entraîneur. Il était, est et restera une icône du club et il sera toujours chez lui au Royal Sporting Club Anderlecht" peut-on lire dans le communiqué officiel du club.

Ces dernières heures, les rumeurs se sont enchaînées sur l'avenir de l'ancien capitaine de Manchester City et des Diables Rouges. Burnley, d'abord, qui malgré son retour en Championship semble déterminé à attirer Vincent Kompany. Mönchengladbach, ensuite, qui ne parait jamais avoir réellement été dans la course. Après trois ans de construction autour d'un "process", Vincent Kompany quitte donc le Sporting d'Anderlecht après une année de nette progression marquée par une troisième place en championnat et une finale de Coupe de Belgique. Son successeur ? On ne le connaît pas encore, mais toutes les rumeurs convergent vers un homme : Felice Mazzu, qui vient de réaliser une saison tonitruante avec le voisin Saint-Gillois. Il s'agit en tout cas d'un chamboulement énorme dans le football bruxellois. Un chamboulement qui n'est peut-être pas encore terminé.