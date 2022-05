Un nouveau club de Gérard Lopez dans la tourmente

L'homme d'affaires hispano-luxembourgeois est pointé du doigt partout où il passe.

Au fil des jours, Gérard Lopez se retrouve dans une situation de plus en plus compliquée. Après avoir causé la faillite du club de Mouscron, la descente aux enfers des Girondins de Bordeaux, l'ancien président de Lille a été pointé du doigt hier par la nouvelle direction des Dogues. En effet, la police judiciaire a procédé à une perquisition hier après-midi au Domaine de Luchin pour enquêter sur certains transferts de joueurs du LOSC, à commencer par celui de Victor Osimhen. En réaction à cette perquisition, la nouvelle direction de Lille a pointé du doigt "un certain nombre de contrats signés par l'ancienne direction".

Mais la tourmente ne s'arrête pas là pour Gérard Lopez. Également propriétaire de Boavista, le club portugais vient d'être condamné à une interdiction de transfert par la FIFA dans le cadre du conflit opposant le club à son ancien joueur, Adil Rami. Selon RMC Sport, le club doit 200.000€ au défenseur central français.