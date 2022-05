Gaëtan Englebert déçu : "Il manquait de la réussite et un peu d'agressivité dans les 16 derniers mètres"

Grosse désillusion pour le RFC Liège ce mercredi soir lors de la dernière journée des playoffs en Nationale 1. Les Sang et Marine ont chuté à Knokke (2-1) et ont vu le titre de champion leur filer entre les mains. C'est Dender qui évoluera en D1B la saison prochaine.

Le RFC Liège avait bien débuté la rencontre avant de rentrer un peu dans le rang à la demi-heure de jeu. Knokke a surpris tout le monde en ouvrant le score en début de seconde période. Les locaux doubleront la mise sur penalty en fin de rencontre avant la réduction du score liégeoise.

"Il manquait de la réussite et un peu d'agressivité dans les 16 derniers mètres. Nous avons eu beaucoup de ballons en première période, mais il y avait une jambe devant ou un mauvais choix de notre part. Nous ratons l'occasion de prendre l'avantage en première mi-temps, et puis, plus le match avance et plus nous sentons que ça peut tourner d'un côté comme de l'autre", a confié Gaëtan Englebert à l'issue de la rencontre.

"Knokke a joué le jeu, nous avons assisté à un bon match. Malheureusement, nous avons perdu. Du stress ? Je ne pense pas au début, peut-être au fil de la rencontre quand nous étions menés. Si la décision de lundi a pesé ? Un gros coup sur la tête à la fin de l'entraînement. Mais nous avions dit qu'il fallait être à nouveau concentré et terminer à la première place des playoffs. Tout cela n'a pas aidé au niveau mental, c'est vrai", a souligné l'entraîneur des Sang et Marine.

Quel avenir pour Englebert ? Sera-t-il encore à la tête du matricule 4 la saison prochaine ? "Nous allons en discuter durant les prochains jours. On m'avait demandé de qualifier l'équipe pour le Tour final après le match à Knokke justement. Nous terminons à la première place de la phase classique. Nous faisons de bons playoffs, mais perdons deux matchs que nous ne méritions pas de perdre. Surtout celui à Dender. Cela s'est joué sur de petits détails, et c'est là que le club doit encore s'améliorer et grandir. Quand les rencontres sont plus tendues et serrées, et que nous sommes moins présents, il faut être capable de gagner", a conclu Englebert.