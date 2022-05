Une offre XXL d'un club de Premier League pour un Lyonnais?

Ce serait le deuxième Lyonnais à traverser La Manche.

Après Bruno Guimaraes l'hiver dernier, Newcastle va-t-il continuer de recruter les meilleurs joueurs de l'Olympique Lyonnais ? Malgré une saison irrégulière, le milieu de terrain des Gones Lucas Paqueta (24 ans, 35 matchs et 9 buts en L1 cette saison) dispose d'une belle cote de popularité sur le marché avec un intérêt sérieux des Magpies depuis plusieurs mois.

Et le quotidien britannique The Times assure que le 11e de Premier League se montre prêt à réaliser le transfert le plus important de son histoire, devant Guimaraes acheté pour 42 millions d'euros, afin de s'attacher les services de l'international brésilien ! Considéré comme une véritable priorité, l'ancien Milanais pourrait ainsi faire l'objet d'une offre XXL estimée à 59 millions d'euros. Suffisant pour convaincre l'OL ?