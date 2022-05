Avec un Thibaut Courtois stratosphérique, le Real Madrid remporte sa 14e Ligue des Champions

Le Real Madrid s'est imposé face à Liverpool en finale de la Ligue des Champions. Les Merengue ont marqué, puis se sont remis à un Thibaut Courtois en état de grâce.

Prévue à 21h, la finale de cette Ligue des Champions a dû commencer en retard suite à de nombreux problèmes de gestion des flux des supporters. Des fans de Liverpool ont tenté d'escalader les barrières les séparant du Stade de France, d'autres sont rentrés de force par plusieurs centaines.

A 21h...36 (bravo pour cette magnifique organisation...), le match commence. C'est Liverpool qui se montre d'entrée le plus dangereux, avec une grosse opportunité pour Salah (16e), sauvée par Thibaut Courtois. Ce n'est que le premier des très nombreux arrêts décisifs qu'il va sortir ce soir. 4 minutes plus tard, Mané tente une frappe après un beau solo, mais Courtois se détend et dévie le ballon sur le poteau.

© photonews

Le Real pense alors faire le plus dur, lorsque Benzema récupère un ballon à la 43e après un cafouillage et termine l'action. Clément Turpin annule le but, pour une position de hors-jeu pas forcément évidente puisque Fabinho avait remis le ballon au Français.

La seconde mi-temps débute avec plusieurs occasions pour Liverpool, mais c'est le Real qui va une nouvelle fois faire preuve d'une efficacité monstre. A la 60e, Vinicius conclut un centre-tir de Valverde et lance le Real vers une 14e Ligue des Champions.

La masterclass de Thibaut Courtois

Si le Real est à 30 minutes d'un nouveau sacre, Liverpool a de très solides arguments offensifs à faire valoir. Mais les Reds vont tomber sur un Courtois en état de grâce. Il dégoûte Salah deux fois en 5 minutes (64e et 69e), puis sort à nouveau un ballon très chaud devant Jota (80e). Un dernier pour la route, avec un nouveau save devant le pauvre Salah qui va très sûrement faire des cauchemars de la "pieuvre".

Le Real gagne donc à nouveau une Ligue des Champions, en battant à nouveau Liverpool 4 ans après. Carlo Ancelotti, qui remporte sa 4e C1, et tout le peuple madrilène peuvent remercier leur gardien, irréprochable et décisif durant cette campagne.

Eden Hazard n'a lui pas joué, mais une coupe aux grandes oreilles c'est quand même assez sympa pour clôturer sa si difficile saison. Divock Origi ne fêtera pas son départ de Liverpool avec un deuxième titre européen.